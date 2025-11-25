Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

В шорт-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6» вошли 34 работы: публикуем список

Появился шорт-лист Краевого кинофестиваля молодых кинематографистов «5.6», который пройдет с 5 по 7 декабря. В конкурсной программе 34 работы: 8 игровых кинолент, 6 документальных и по 10 работ в номинациях «Анимация» и «Неформат». Каждый из авторов, несмотря на географию, начинал свой творческий путь в Пермском крае.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Откроет фестиваль «5.6» фильм «Народный герой» (16+) режиссера Владимира Головнева, посвященный тому, как современные технологии меняют жизнь представителей коренных малочисленных народов России. Кроме основного конкурса планируется образовательная программа с мастер-классами и встречами с профессионалами индустрии.

В номинации «Игровой фильм» представлены:

  • «8 ½ чашек» — Рамиль Сахабутдинов
  • «Дипломат» (по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова) — Рустам Арсланов
  • «Фулл Хаус» — Алиса Овсова
  • «Часы времени» — Дарья Шиковская
  • «Шесть дней моего лета» — Никита Болотов
  • «День рождения» — Мария Тимофеева
  • «Портрет Лапина» — Полина Зиннурова
  • «ГлюкФоно» — Александра Малихова

В номинацию «Документальный фильм» попали:

  • «Станция 1978» — Александр Ларионов
  • «Рубка» — Виктория Макаренко
  • «Своя Земля» — Владимир Шерстобитов
  • «Мишка» — Елена Кузовлева
  • «Незабытые» — Вячеслав Алексеев
  • «Кинодел из Куеды» — Руслан Пепеляев

«Анимационный фильм» представляют следующие работы:

  • «Мир в конверте» — Алина Туктарова
  • «Короткая прогулка» — Иван Попов
  • «Сокровище» — Тимофей Куделькин
  • «Пупи Як» — Олеся Асхатова, Эмилия Кучумова, Евгения Сальникова
  • «Соловейка» в пути. 25 лет» — Лилия Соколова
  • «Папа лучший друг!» — Елена Кузовлева
  • «Доброе утро» — Людмила Шубина
  • «Земля рассказывает историю» — Кирилл Головенко
  • «Многоликий герой» — Василиса Юдина
  • «Победа в небе» — Олеся Асхатова

В номинации «Неформат» несколько работ:

  • «Виктория» — Александр Нечаев
  • «Превращая Тьму в Жизнь» — Павел Гринкевич
  • «Дурочка» — Анастасия Рязанова
  • «Выходные в Hytte» — Дмитрий Калинин
  • «Корабль поэтов» — Влад Вецвоге
  • «Кытчӧ тійӧ мунатӧ» — Надежда Климова
  • «Родные» — Валентина Палкина
  • «Прощание со старой квартирой» — Данил Болотов
  • «ПСК 95» — Светослав Кит
  • «Если бы я не любил» — Анастасия Саакян

Фильмы конкурсантов будут оценивать признанные специалисты в области документального кино, литературы и кинохроники: член Союза кинематографистов России, член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, член Евразийской Академии Телевидения и Радио, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения, продюсер более 70 документальных и научно-популярных фильмов Виктор Скубей; писатель, сценарист, член Союза писателей России, лауреат краевой премии в сфере культуры и искусства Владимир Киршин; видеооператор, режиссер документального кино, специалист по кино- и видеохронике Семен Соснин.

Информационный обзор редакции.

