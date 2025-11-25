В шорт-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6» вошли 34 работы: публикуем список

Появился шорт-лист Краевого кинофестиваля молодых кинематографистов «5.6», который пройдет с 5 по 7 декабря. В конкурсной программе 34 работы: 8 игровых кинолент, 6 документальных и по 10 работ в номинациях «Анимация» и «Неформат». Каждый из авторов, несмотря на географию, начинал свой творческий путь в Пермском крае.
Откроет фестиваль «5.6» фильм «Народный герой» (16+) режиссера Владимира Головнева, посвященный тому, как современные технологии меняют жизнь представителей коренных малочисленных народов России. Кроме основного конкурса планируется образовательная программа с мастер-классами и встречами с профессионалами индустрии.
В номинации «Игровой фильм» представлены:
- «8 ½ чашек» — Рамиль Сахабутдинов
- «Дипломат» (по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова) — Рустам Арсланов
- «Фулл Хаус» — Алиса Овсова
- «Часы времени» — Дарья Шиковская
- «Шесть дней моего лета» — Никита Болотов
- «День рождения» — Мария Тимофеева
- «Портрет Лапина» — Полина Зиннурова
- «ГлюкФоно» — Александра Малихова
В номинацию «Документальный фильм» попали:
- «Станция 1978» — Александр Ларионов
- «Рубка» — Виктория Макаренко
- «Своя Земля» — Владимир Шерстобитов
- «Мишка» — Елена Кузовлева
- «Незабытые» — Вячеслав Алексеев
- «Кинодел из Куеды» — Руслан Пепеляев
«Анимационный фильм» представляют следующие работы:
- «Мир в конверте» — Алина Туктарова
- «Короткая прогулка» — Иван Попов
- «Сокровище» — Тимофей Куделькин
- «Пупи Як» — Олеся Асхатова, Эмилия Кучумова, Евгения Сальникова
- «Соловейка» в пути. 25 лет» — Лилия Соколова
- «Папа лучший друг!» — Елена Кузовлева
- «Доброе утро» — Людмила Шубина
- «Земля рассказывает историю» — Кирилл Головенко
- «Многоликий герой» — Василиса Юдина
- «Победа в небе» — Олеся Асхатова
В номинации «Неформат» несколько работ:
- «Виктория» — Александр Нечаев
- «Превращая Тьму в Жизнь» — Павел Гринкевич
- «Дурочка» — Анастасия Рязанова
- «Выходные в Hytte» — Дмитрий Калинин
- «Корабль поэтов» — Влад Вецвоге
- «Кытчӧ тійӧ мунатӧ» — Надежда Климова
- «Родные» — Валентина Палкина
- «Прощание со старой квартирой» — Данил Болотов
- «ПСК 95» — Светослав Кит
- «Если бы я не любил» — Анастасия Саакян
Фильмы конкурсантов будут оценивать признанные специалисты в области документального кино, литературы и кинохроники: член Союза кинематографистов России, член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, член Евразийской Академии Телевидения и Радио, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения, продюсер более 70 документальных и научно-популярных фильмов Виктор Скубей; писатель, сценарист, член Союза писателей России, лауреат краевой премии в сфере культуры и искусства Владимир Киршин; видеооператор, режиссер документального кино, специалист по кино- и видеохронике Семен Соснин.
