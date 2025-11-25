В шорт-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6» вошли 34 работы: публикуем список

Откроет фестиваль «5.6» фильм «Народный герой» (16+) режиссера Владимира Головнева, посвященный тому, как современные технологии меняют жизнь представителей коренных малочисленных народов России. Кроме основного конкурса планируется образовательная программа с мастер-классами и встречами с профессионалами индустрии.

В номинации «Игровой фильм» представлены:

«8 ½ чашек» — Рамиль Сахабутдинов

«Дипломат» (по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова) — Рустам Арсланов

«Фулл Хаус» — Алиса Овсова

«Часы времени» — Дарья Шиковская

«Шесть дней моего лета» — Никита Болотов

«День рождения» — Мария Тимофеева

«Портрет Лапина» — Полина Зиннурова

«ГлюкФоно» — Александра Малихова

В номинацию «Документальный фильм» попали:

«Станция 1978» — Александр Ларионов

«Рубка» — Виктория Макаренко

«Своя Земля» — Владимир Шерстобитов

«Мишка» — Елена Кузовлева

«Незабытые» — Вячеслав Алексеев

«Кинодел из Куеды» — Руслан Пепеляев

«Анимационный фильм» представляют следующие работы:

«Мир в конверте» — Алина Туктарова

«Короткая прогулка» — Иван Попов

«Сокровище» — Тимофей Куделькин

«Пупи Як» — Олеся Асхатова, Эмилия Кучумова, Евгения Сальникова

«Соловейка» в пути. 25 лет» — Лилия Соколова

«Папа лучший друг!» — Елена Кузовлева

«Доброе утро» — Людмила Шубина

«Земля рассказывает историю» — Кирилл Головенко

«Многоликий герой» — Василиса Юдина

«Победа в небе» — Олеся Асхатова

В номинации «Неформат» несколько работ:

«Виктория» — Александр Нечаев

«Превращая Тьму в Жизнь» — Павел Гринкевич

«Дурочка» — Анастасия Рязанова

«Выходные в Hytte» — Дмитрий Калинин

«Корабль поэтов» — Влад Вецвоге

«Кытчӧ тійӧ мунатӧ» — Надежда Климова

«Родные» — Валентина Палкина

«Прощание со старой квартирой» — Данил Болотов

«ПСК 95» — Светослав Кит

«Если бы я не любил» — Анастасия Саакян

Фильмы конкурсантов будут оценивать признанные специалисты в области документального кино, литературы и кинохроники: член Союза кинематографистов России, член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, член Евразийской Академии Телевидения и Радио, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения, продюсер более 70 документальных и научно-популярных фильмов Виктор Скубей; писатель, сценарист, член Союза писателей России, лауреат краевой премии в сфере культуры и искусства Владимир Киршин; видеооператор, режиссер документального кино, специалист по кино- и видеохронике Семен Соснин.

