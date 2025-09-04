«Альманах человеческих судеб»: в декабре пройдет премьера фильма о девочках, работавших взрывникам на калийных рудниках

В пресс-службе Пермской синематеки рассказали, что во время работы над сценарием провели исследование материалов Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, ведомственных и муниципальных музеев, библиотек, записали несколько десятков интервью.

«Наш фильм – это альманах человеческих судеб. Лаборантки, привязывающие к себе живых паразитов ради испытаний вакцины от тифа; девушки-взрывники с калийных шахт; две тысячи домохозяек, ставших шахтерами-передовиками; эвакуированные, временным домом для которых стали даже цирковая арена и оркестровая яма; агроном Аристоклий Хребтов, открывший 45 местных суррогатов кофе и многие другие прикамцы, о которых вы еще не слышали. В чудовищных условиях люди не просто выживали, а работали, изобретали, строили заводы», — поделился Павел Печенкин, художественный руководитель Пермской синематеки.

