Кино и сериалы

В Пермском крае пройдет кастинг для съемок фильма «Мама просит не взрывать метеорит»

В Перми объявлен кастинг для короткометражного фильма «Мама просила не взрывать метеорит» (12+). Это драмеди о мальчике, который находит метеорит и заводит с ним дружбу.

Пермская кинокомиссия/Telegram

Требуются исполнители трех ролей: Натальи, Анатольича и Бабушки. В Пермской кинокомиссии рассказали, что Наталья — вспыльчивая и ворчливая женщина 40-50 лет, любящая поговорить, Анатольич — 60-летний мужчина советской выправки без ощущения личных границ в общении, а Бабушка — хлопотливая и шутливая женщина 70-80 лет, которая любит свой родной поселок.

Съемки планируют провести в феврале 2026 года в поселке Пашия Горнозаводского округа. Режиссером картины выступит Светлана Владимирова, студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ.

