В Пермском крае снимут фильм о дружбе мальчика и метеорита

В центре истории — мальчик, который находит метеорит и заводит с ним дружбу. Когда уникальной находке начинает угрожать уничтожение, главный герой делает все возможное, чтобы спасти своего нового друга. Режиссером ленты выступит Светлана Владимирова, студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Над фильмом будет работать екатеринбургская кинокомпания «Цех» (ООО «Цех»). В доработке сценария и подборе актеров создателям поможет студия Red Pepper Film.

Проект «Мама просила не взрывать метеорит» получил софинансирование от Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) по итогам ежегодного грантового конкурса. Конкуренция была крайне высокой: на конкурс поступило 459 заявок со всей страны, и лишь 12 проектов были признаны победителями.

В числе победителей — фильмы из Башкортостана, Татарстана, Чечни, Архангельской области, Тверской области, Крыма, Калужской и Воронежской областей. Победители получат по пять миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Ранее мы рассказывали, что начались съемки киноальманаха «Тюльпаны» (12+). Одну из главных ролей в нем исполнит Ярослав Могильников. Над ним работают кинокомпании Bazelevs и Red Pepper Film. Выход планируется к 8 марта 2026 года.

