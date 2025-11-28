Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«У Моста» готовится показать премьеру — музыкальный спектакль о мире района Молдованка

Пермский театр «У Моста» готовится представить первую премьеру сезона — музыкальную драму «Биндюжник и король» (16+). Показы запланированы на 29 и 30 ноября.

С сайта театра «У Моста»

Музыкальный спектакль по пьесе Исаака Бабеля «Закат» продолжает еврейскую тему, которая есть в спектакле «Тевье-молочник» (12+) из репертуара «У Моста». В пресс-службе театра рассказали, что новая постановка в режиссуре Сергея Федотова погружает зрителей в мир легендарного одесского района Молдаванка 1913 года.

В семье главного богача Молдаванки — еврея Менделя Крика — разгорается война: сыновья идут на отца, чтобы отобрать его дело. Страсти, любовные интриги и жажда власти выплескиваются на сцену в виде острых диалогов и пронзительных музыкальных номеров.

Кстати, 1 декабря на сцене театра оперы и балета покажут балет-паркур «Большие сердца» от студии «нмхт».

Информационный обзор редакции.

