Балет-паркур «Большие сердца» покажут на сцене театра оперы и балета

На сцене пермского театра оперы и балета 1 декабря собираются показать экспериментальный балет-паркур «Большие сердца». Это проект театральной компании «нмхт», которая в этом году отмечает десятилетие.
В классическом пространстве театра паркурщики исполнят уникальную партитуру паркура, написанную специально для сцены. Все действо будет происходить под цикл Антонио Вивальди «Времена года» в современной обработке. В ней барокко встречается с урбанизмом — музыку переработали композиторы Андрей Платонов и Антон Колбин.
В «нмхт» рассказали, что в драматургической основе спектакля — ответы людей разных возрастов, профессий и национальностей на вопрос: «О чем я мечтаю?». Сто голосов будут вплетены в хореографию паркура и музыку, создавая полифонию личных устремлений, в которой отражается общий опыт.
