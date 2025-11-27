Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Балет-паркур «Большие сердца» покажут на сцене театра оперы и балета

На сцене пермского театра оперы и балета 1 декабря собираются показать экспериментальный балет-паркур «Большие сердца». Это проект театральной компании «нмхт», которая в этом году отмечает десятилетие.

«нмхт»

В классическом пространстве театра паркурщики исполнят уникальную партитуру паркура, написанную специально для сцены. Все действо будет происходить под цикл Антонио Вивальди «Времена года» в современной обработке. В ней барокко встречается с урбанизмом — музыку переработали композиторы Андрей Платонов и Антон Колбин.

В «нмхт» рассказали, что в драматургической основе спектакля — ответы людей разных возрастов, профессий и национальностей на вопрос: «О чем я мечтаю?». Сто голосов будут вплетены в хореографию паркура и музыку, создавая полифонию личных устремлений, в которой отражается общий опыт.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми 28 ноября пройдет финал открытого фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление».

Информационный обзор редакции.6+

