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Появился трейлер третьего фильма про Ивана Семенова: смотрим на повзрослевших героев

Появился официальный трейлер фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй». Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, его планируют выпустить в широкий прокат с 7 августа. Это последняя часть трилогии про хулигана-школьника, снятая по повести пермского писателя Льва Давыдычева.

«Фильм для главных актеров оказался первой историей, где они играли те чувства, которые уже успели пережить сами. И это, пожалуй, самое интересное — видеть, как наши персонажи на экране и в жизни становятся самостоятельными. Как им приходится оставаться наедине со своими проблемами, совершать личные ошибки и одерживать первые победы. Уверен, именно это будет самое интересное для нашего зрителя — такого же юного, влюбленного и готового на великие поступки, ради большой любви!», — рассказывает Антон Богданов.

Исполнитель одной из главных ролей Леон Кемстач поделился, что между героями «разыгралась настоящая мелодрама, реальный любовный треугольник» и он в какой-то момент перестал понимать, где сценарий, а где настоящие чувства.

Напомним, съемки проходили в Пермском крае в феврале 2025 года на горнолыжных комплексах «Жебреи» и «Гора», в школе «Энергополис», студии РБК и центре «Мой бизнес», а также на территории Краснокамского РМЗ. Режиссером стал Кирилл Седухин. Антон Богданов, снимавший первые две части, выступил в роли генерального продюсера картины.

Недавно мы рассказывали о том, что стартовали съемки сериала «Полдень» по книге братьев Стругацких.

Информационный обзор редакции. 6+

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