Кино и сериалы

Начались съемки киноальманаха «Тюльпаны»: одну из главных ролей в нем исполнит Ярослав Могильников

Звезда сериала «Слово пацана» (18+), молодой актер Ярослав Могильников, присоединился к касту киноальманаха «Тюльпаны», посвященного 8 Марта. Над ним работают кинокомпании Bazelevs и Red Pepper Film. Выход планируется к 8 марта 2026 года.

Red Pepper Film

«Тюльпаны» объединят пять историй, которые по аналогии с «Ёлками», будут происходить в разных городах России: Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске. Пять новелл снимут разные режиссеры Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Анна Кузнецова, Юрий Коробейников.

Ярослав Могильников будет играть одну из главных ролей в истории с названием «Стася идет гулять». Его коллегой по съемочной площадке станет молодая актриса Александра Бабаскина. В кинокомпании Red Pepper Film рассказали, что в роли в «Тюльпанах» исполнят Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, SEVILLE, солистка группы «Artik & Asti», Николай Коляда и другие.

Ранее мы рассказывали о том, что завершились съемки сериала «Полдень» по книге братьев Стругацких — с Максимом Матвеевым, Юрием Колокольниковым и Леонидом Ярмольником.

Информационный обзор редакции. 12+

