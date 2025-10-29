В Пермь прилетит актриса Светлана Ходченкова и режиссер Александр Войтинский

Фан-встречу со съемочной командой проведут 5 ноября в Пермской синематеке. Событие вместе со старшими коллегами посетит юная актриса Виола Антонова.

По сюжету фильма Баба-Яга, лишившись своей ступы, выходит в мир людей. Чтобы не раскрыть свою сущность, она устраивается работать няней. Ее воспитанник, ребенок по имени Петя, должен помочь Бабе-Яге одолеть Кощея и вернуться в родной сказочный мир.

В кинотеатрах по всей стране фильм начнут показывать 13 ноября.

