В Пермь прилетит актриса Светлана Ходченкова и режиссер Александр Войтинский

В ноябре на экраны выходит фильм режиссера Александра Войтинского «Яга на нашу голову», в котором главную роль исполнила Светлана Ходченкова. Они приедут в Пермь на всероссийскую премьеру картины. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на источник в Пермской синематеке.
Фан-встречу со съемочной командой проведут 5 ноября в Пермской синематеке. Событие вместе со старшими коллегами посетит юная актриса Виола Антонова.
По сюжету фильма Баба-Яга, лишившись своей ступы, выходит в мир людей. Чтобы не раскрыть свою сущность, она устраивается работать няней. Ее воспитанник, ребенок по имени Петя, должен помочь Бабе-Яге одолеть Кощея и вернуться в родной сказочный мир.
В кинотеатрах по всей стране фильм начнут показывать 13 ноября.
