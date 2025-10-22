Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известны имена пермских спортсменов, которые будут участвовать в «Суперниндзя»

Четыре пермских спортсмена будут участвовать в новом сезоне «Суперниндзя», премьера которого пройдет 2 ноября на СТС. За победу и приз в 5 млн рублей будут бороться 175 участников из 20 стран.

Татьяна Ларина
Телеканал СТС

Татьяна Ларина

Александр Войтюк
Телеканал СТС

Александр Войтюк

Вероника Бумина
Телеканал СТС

Вероника Бумина

Участниками «Суперниндзя» станут фитнес-блогер Татьяна Ларина, скалолаз Виктор Мусихин, поклонница средневековых боев Вероника Бумина и самбист Александр Войтюк.

В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что трассу для шоу традиционно собирали в Минеральных водах. Кроме покорения полосы с препятствиями и 5 миллионов рублей за победу, в этом сезоне дополнительной мотивацией станут поощрительные призы: за полное прохождение отборочной трассы — 50 тысяч, за выход в финал — 100 тысяч.

Недавно мы рассказывали о шоу «Титаны» на телеканале ТНТ: в нем участвуют три пермских спортсмена.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

