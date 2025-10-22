Известны имена пермских спортсменов, которые будут участвовать в «Суперниндзя»

Участниками «Суперниндзя» станут фитнес-блогер Татьяна Ларина, скалолаз Виктор Мусихин, поклонница средневековых боев Вероника Бумина и самбист Александр Войтюк.

В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что трассу для шоу традиционно собирали в Минеральных водах. Кроме покорения полосы с препятствиями и 5 миллионов рублей за победу, в этом сезоне дополнительной мотивацией станут поощрительные призы: за полное прохождение отборочной трассы — 50 тысяч, за выход в финал — 100 тысяч.

Недавно мы рассказывали о шоу «Титаны» на телеканале ТНТ: в нем участвуют три пермских спортсмена.

