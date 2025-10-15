Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Известно, когда в Перми пройдет фестиваль молодых кинематографистов «5.6»

Пермь готовится к фестивалю молодых кинематографистов «5.6». Событие пройдет с 5 по 7 декабря на площадке молодежного  центра «Кристалл». На днях начался прием заявок на участие в кинофестивале.

Пресс-служба фестиваля «5.6»

В программу фестиваля войдут игровые и документальные фильмы, анимация, клипы и экспериментальное кино, созданные авторами Пермского края. Главное условие для приема работы — она создана не раньше 15 ноября 2024 года и не участвовала в подобных фестивалях. Организаторы фестиваля рассказали, что в рамках фестиваля «5.6» жюри определит победителей в пяти номинациях:

  • «Лучший фильм»,
  • «Игровой короткометражный фильм»
  • «Документальный короткометражный фильм»
  • «Анимационный фильм»
  • «Неформат»

«Фестиваль 5.6 задуман как пространство, где молодые авторы могут не только показать свои фильмы, но и вступить в профессиональный диалог, получить обратную связь и почувствовать себя частью киносообщества. Для нас важно видеть, как в Прикамье формируется новая волна режиссеров, операторов, сценаристов, для которых кино — это язык разговора с миром», — комментирует художественный руководитель «Пермской синематеки», режиссер Павел Печенкин.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском доме народного творчества «Губерния» 25 октября пройдет фестиваль светового перфоманса «Засветись!».

Информационный обзор редакции.12+

