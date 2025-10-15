Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Фестиваль светового перфоманса пройдет в «Губернии» в конце октября

В Пермском доме народного творчества «Губерния» 25 октября пройдет фестиваль светового перфоманса «Засветись!». Свое мастерство покажут артисты, работающие в жанре флоу-арт — синтезе актерского мастерства, хореографии и предметного манипулирования.

Предоставлено пресс-службой ПДНТ «Губерния»

В отборочном этапе участвовали более 140 артистов, в финал фестиваля прошли 11 коллективов, 12 дуэтов, 16 сольных исполнителей из разных уголков России. Организаторы фестиваля готовят большую программу. Пройдут конкурсные показы в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Команда», также участники смогут продемонстрировать в батлах свою технику и умение импровизировать.

В пресс-службе «Губернии» рассказали, что топовые специалисты жанра светового перфоманса из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга проведут занятия по работе с реквизитом: пои, веерами, дабл-стаффом. Гостей и участников фестиваля ждет также мастер-класс по работе с пои от Антона Посмитного — одного из самых известных и востребованных в России мастеров поинга, победителя множества огненных и световых фестивалей. Он же станет председателем жюри конкурсной программы.

Недавно мы рассказывали о конкурсной программе фестиваля «Волшебная кулиса»: он пройдет в ноябре в Перми и Кудымкаре.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: