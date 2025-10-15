Фестиваль светового перфоманса пройдет в «Губернии» в конце октября

В отборочном этапе участвовали более 140 артистов, в финал фестиваля прошли 11 коллективов, 12 дуэтов, 16 сольных исполнителей из разных уголков России. Организаторы фестиваля готовят большую программу. Пройдут конкурсные показы в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Команда», также участники смогут продемонстрировать в батлах свою технику и умение импровизировать.

В пресс-службе «Губернии» рассказали, что топовые специалисты жанра светового перфоманса из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга проведут занятия по работе с реквизитом: пои, веерами, дабл-стаффом. Гостей и участников фестиваля ждет также мастер-класс по работе с пои от Антона Посмитного — одного из самых известных и востребованных в России мастеров поинга, победителя множества огненных и световых фестивалей. Он же станет председателем жюри конкурсной программы.

Недавно мы рассказывали о конкурсной программе фестиваля «Волшебная кулиса»: он пройдет в ноябре в Перми и Кудымкаре.

