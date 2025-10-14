Состоялась онлайн-премьера фильма, посвященного сотрудникам детской паллиативной службы

Состоялась онлайн-премьера документального фильма «Жизнь длиною в детство» (12+), посвященного жизни и работе сотрудников детской выездной паллиативной службы «Дедморозим». Его сняла пермский режиссер киностудии «Новый курс» Ольга Аверкиева, номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025.
Картина рассказывает о детях, для которых медицина уже бессильна, и о тех, кто остается рядом, чтобы сделать их дни наполненными. Ежедневная работа сотрудников паллиативной службы «Дедморозим» — не бороться с болезнью, а заботится о жизни и каждом ее мгновении, которые можно прожить с радостью.
«Мы делали этот фильм с 2018 года. Я знаю, что многие участники уже устали ждать. Знаю, что некоторые герои не дождались... Оказалось, для завершения этой картины необходимо было стать другим человеком в каком-то смысле. Для меня это фильм-терапия. Ты физически понимаешь, на своей шкуре, что вылечить невозможно, что смерть неминуема, но счастье здесь и сейчас, если ты его впустишь или подаришь», — поделилась Ольга Аверкиева.
Офлайн-премьера фильма прошла в ноябре 2024 года в «Кристалл-центре»: тогда зрители и герои картины впервые встретились с ней на большом экране.
