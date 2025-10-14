Состоялась онлайн-премьера фильма, посвященного сотрудникам детской паллиативной службы

Картина рассказывает о детях, для которых медицина уже бессильна, и о тех, кто остается рядом, чтобы сделать их дни наполненными. Ежедневная работа сотрудников паллиативной службы «Дедморозим» — не бороться с болезнью, а заботится о жизни и каждом ее мгновении, которые можно прожить с радостью.

«Мы делали этот фильм с 2018 года. Я знаю, что многие участники уже устали ждать. Знаю, что некоторые герои не дождались... Оказалось, для завершения этой картины необходимо было стать другим человеком в каком-то смысле. Для меня это фильм-терапия. Ты физически понимаешь, на своей шкуре, что вылечить невозможно, что смерть неминуема, но счастье здесь и сейчас, если ты его впустишь или подаришь», — поделилась Ольга Аверкиева.

Офлайн-премьера фильма прошла в ноябре 2024 года в «Кристалл-центре»: тогда зрители и герои картины впервые встретились с ней на большом экране.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае начались съемки документального фильма о фольклорном коми-пермяцком ансамбле.

Информационный обзор редакции.