Начались съемки документального фильма о фольклорном коми-пермяцком ансамбле

Фильм расскажет об истории коллектива «Мича Асыв», его участниках и уникальном творчестве. Первые кадры доккино сняли на обрядовом празднике «Турун вежан лун» («День смены травы»), который у коми-пермяков символизирует переход от лета к осени.

Над фильмом работает команда проекта «Живые истории.doc» во главе с режиссером Наталией Луначёвой из города Березники. «Снимать этот фильм в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа — особенно ответственно. Мы стремимся создать не просто документальную ленту, а живое полотно, на котором оживает дух коми-пермяцкой культуры. Для нас было важно показать, что традиции коми-пермяков живы и продолжают вдохновлять новые поколения», — рассказала Наталия Луначёва.

