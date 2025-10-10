Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Премьерный показ фильма про последний день Михаила Лермонтова пройдет в Перми

В Пермской синематеке 17 октября собираются устроить показ и обсуждение одного из кинохитов осени — фильма «Лермонтов». Его премьера прошла на днях на фестивале актуального российского кино «Маяк».

Кадр фильма «Лермонтов»

Фильм «Лермонтов», посвященный последнему дню жизни поэта, снял Бакур Бакурадзе. Режиссер стал широко известен после выхода «Вызова» с Юлией Пересильд в главной роли, частично снимавшегося на борту МКС.

В Пермской синематеке рассказали, что «Лермонтов» — редкий пример «медленного» кино, сюжет которого сконцентрирован на биографии поэта как живого человека со своими недостатками. Роль Михаила Лермонтова исполнил не профессиональный актер, а 27-летний комик Илья Озолин. После премьерного показа фильма запланировано обсуждение киноленты с самим режиссером Бакуром Бакурадзе.

