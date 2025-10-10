Премьерный показ фильма про последний день Михаила Лермонтова пройдет в Перми

Фильм «Лермонтов», посвященный последнему дню жизни поэта, снял Бакур Бакурадзе. Режиссер стал широко известен после выхода «Вызова» с Юлией Пересильд в главной роли, частично снимавшегося на борту МКС.

В Пермской синематеке рассказали, что «Лермонтов» — редкий пример «медленного» кино, сюжет которого сконцентрирован на биографии поэта как живого человека со своими недостатками. Роль Михаила Лермонтова исполнил не профессиональный актер, а 27-летний комик Илья Озолин. После премьерного показа фильма запланировано обсуждение киноленты с самим режиссером Бакуром Бакурадзе.

