Фильм о работе Теодора Курентзиса над оперой «Дон Жуан» покажут в Пермской синематеке

В Пермской синематеке пройдет зрительская премьера документального фильма Кристиана Бергера «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики». Его покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кадры фильма «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики.

Показ фильма о Теодоре Курентзисе запланирован на 11 октября. Кино рассказывает о том, как Теодор Курентзис вместе с оркестром musicAeterna работали над легендарной записью оперы Моцарта «Дон Жуан» в Пермском театре оперы и балета, получившей множество престижных наград. Это событие превратило провинциальный уральский город, находящийся в тысяче километрах от Москвы, в центр притяжения международного культурного обмена.

«Долгосрочное сотрудничество компании-мейджора Sony Classical с российским коллективом само по себе уникально. Контракт на запись сразу трех самых известных опер Моцарта в исторически информированном исполнении в Пермском оперном театре — явление, выходящее из ряда вон», — рассказывают в Пермской синематеке о фильме.

Информационный обзор редакции. 18+

