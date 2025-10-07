Фильм о работе Теодора Курентзиса над оперой «Дон Жуан» покажут в Пермской синематеке

Показ фильма о Теодоре Курентзисе запланирован на 11 октября. Кино рассказывает о том, как Теодор Курентзис вместе с оркестром musicAeterna работали над легендарной записью оперы Моцарта «Дон Жуан» в Пермском театре оперы и балета, получившей множество престижных наград. Это событие превратило провинциальный уральский город, находящийся в тысяче километрах от Москвы, в центр притяжения международного культурного обмена.

«Долгосрочное сотрудничество компании-мейджора Sony Classical с российским коллективом само по себе уникально. Контракт на запись сразу трех самых известных опер Моцарта в исторически информированном исполнении в Пермском оперном театре — явление, выходящее из ряда вон», — рассказывают в Пермской синематеке о фильме.

