В Пермской синематеке покажут фильмы-победители фестиваля «Флаэртиана»

В Пермской синематеке 4 и 5 октября собираются показать фильмы, удостоенные главных наград XXV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Он проходил в Перми с 19 по 25 сентября.

Кадр фильма «Дом моей матери»

В списке 15 фильмов, в нем есть картина «Она танцует у моря» режиссеров Цзянь Фаня и Изабеллы Цзань, взявшая Гран-при «Большой Золотой Нанук» как лучший фильм фестиваля.

Также покажут лучшие фильмы студенческого и национального конкурсов «Дом моей матери» (18+) и «У ветра нет хвоста» (16+), картины, получившие специальное упоминание жюри, а также приз зрительских симпатий «Прощеное воскресенье» (18+), «Пируэт» (6+), «Кобот» (12+), «Бродячий оркестр» (18+).

Ранее мы рассказывали о том, что «Человек-слон» Дэвида Линча впервые выйдет в российский кинопрокат.

Информационный обзор редакции.

