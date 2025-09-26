Гран-при «Золотой Нанук» получил фильм «Она танцует у моря» о китайской поэтессе с ДЦП

Гран-при «Большой Золотой Нанук» за лучший фильм фестиваля и премию 250 000 рублей получила картина «Она танцует у моря» (18+) режиссеров Цзянь Фаня и Изабеллы Цзань. Фильм повествуют об истории известной китайской поэтессы Сюхуа Юй: с детства у нее церебральный паралич, а в юности — брак по расчету, который продлился 20 лет. В 46 лет Юй впервые влюбилась. Но чем глубже она погружалась в новые отношения, тем больше приходилось жертвовать, пока она не оказалась перед мучительным выбором…

«Серебряные Наунки» и премии по 75 000 рублей достались двум картинам: «Тетушка Ху и ее райский сад» (18+) режиссера Пань Чжици за открытие новых тем и героев и «Сезон винограда» (12+) режиссера Ибрагима Хезари за оригинальное художественное решение.

Специальное упоминание жюри в 2025 году получили несколько фильмов: «Бродячий оркестр» (18+) режиссера Даниэле Чини, «В активном поиске страданий» (18+) режиссеров Анны Бондарь, Олеси Епишиной, Натальи Саврас, Анастасии Ивановой, «Бали» (12+) режиссера Амоли Биревар. Приз жюри у картины «Под солнцем» (18+) режиссера Сепиде Джамшиди Нежад.

