Кино и сериалы

Призы фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» — 2025 получил 31 фильм: полный список победителей

В Перми 14 сентября прошла церемония закрытия XII Международного фестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» (0+). В этом году призы получил 31 фильм в 10 номинациях.

Киноканал «ЛАМПА»/Telegram

В пресс-службе фестиваля рассказали, что два фильма удостоились двух наград в разных номинациях. Это картина «Идущий домой» Владимира Шерстобитова и «Привет, это я» режиссера Виктории Беляковой.

Гран-при «ЛАМПЫ» в 2025 году получила картина иранского режиссера Мохаммеда Эбрахима Шахбази «Прощай Париж». Она повествует о подростке Афшине с синдромом Дауна, который планирует эмигрировать во Францию вместе со своим отцом, но неожиданное событие заставляет путешествие и будущее кардинально измениться.

Номинация «Документальный короткометражный фильм»:
  • Андрей Ананин «Люди дела. Тонкий лед» (Россия) за измеримый импакт-эффект
  • Игнасио Эстареги «Мельхиор» (История бороды) (Испания) за вдохновляющую историю
  • Динара Абдрашитова «Он сказал: «Поехали!» (Россия) за вдохновляющего героя
  • Фатих Дирен «Деревня артистов балета» (Турция) за импакт-историю
  • Эвелина Барсегян «Со дна вершины» за лучший сценарий 
  • Сослан Чехоев «Амонд (Там, где наш дом: Северная Осетия)» (Россия) за лучшую режиссерскую работу
Киноканал «ЛАМПА»/Telegram
Номинация «Игровой короткометражный фильм»:
  • Аршая Зейнали «Счастливая кассета» (Иран) за измеримый импакт-эффект
  • Пиюш Тхакур «Первый фильм» (Индия) за лучший сценарий
  • Игорь Воробьев «Продукты напротив», режиссер Александр Титов (Россия) за лучшую мужскую роль
  • Ольга Ломоносова «Привет, это я», режиссер Виктория Белякова (Россия) за лучшую женскую роль
  • Эмильяно Галигани «Зораида» (Италия) за лучшую режиссерскую работу
Номинация «Анимационный короткометражный фильм»:
  • Сергей Струсовский «Песнь о собаке» (Россия) за эмоциональную глубину работы
  • Александра Домнина «Оковы» (Россия) за честную историю, близкую каждому
  • Варвара Волкова «Сила рыбов» (Россия)  за яркую визуализацию искренних чувств
  • Иван Ханжин «В животе змеи» (Россия) за чуткое художественное решение вручается
  • Роберто Виллафане «История Тило» (Панама) за креативный подход в освещении важной проблемы
Номинация «Социальная реклама»:
  • Александр Семин «Взрослый рядом» (Россия)
  • Алексей Боченин «Маленьким все кажется большим» (Россия)
Киноканал «ЛАМПА»/Telegram
Киноканал «ЛАМПА»/Telegram
Номинация «Социальное видео»:
  • Алексей Горбунов младший «День рождения» (Россия)
Специальная номинация «Особый фокус»:
  • Правен Кумар Нагендран «Синева» (Индия) за веру в исполнение мечты
  • Виктор Тавшунский «Особенная» (Россия) за честность детского взгляда
Специальная номинация «Дорога к дому»:
  • Владимир Шерстобитов «Идущий домой» (Россия)
  • Джону Ли Таггарт «Хадид и я» (Великобритания)
Специальная номинация «Импакт-кино полного метра»:
  • Элен Заргарян «Будущие» (Россия)
  • Анна Турчанинова «МХТ. Выход на сцену» (Россия)
Конкурс видео-клипов «Лампа вдохновляет»:
  • Кристина Закимова «Что скрывает рыба» (Россия)
  • Екатерина Жолнеркевич «Битва выборов» (Россия)

Специальная номинация от телеграм-канала «Улица Балабанова» присуждена фильму «Идущий домой» (режиссер Владимир Шерстобитов) с формулировкой «За силу в правде». Специальной номинацией от онлайн-издания для профессионалов кинобизнеса Cinemaplex отметили фильм «Привет, это я» за силу визуального повествования, которая не оставляет равнодушным и которую мы считаем важным донести до самого широкого зрителя.

Полнометражные фильмы «Мужу привет» Антона Маслова, «Легенды наших предков» Ивана Соснина и сериал «Между нами химия» были отмечены во внеконкурсном показе. 

Недавно мы рассказывали о лауреатах премии «Эмми»-2025: среди них «Киностудия», «Переходный возраст» и «Разделение».

Информационный обзор редакции. 

