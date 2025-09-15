Призы фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» — 2025 получил 31 фильм: полный список победителей

В Перми 14 сентября прошла церемония закрытия XII Международного фестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» (0+). В этом году призы получил 31 фильм в 10 номинациях.
В пресс-службе фестиваля рассказали, что два фильма удостоились двух наград в разных номинациях. Это картина «Идущий домой» Владимира Шерстобитова и «Привет, это я» режиссера Виктории Беляковой.
Гран-при «ЛАМПЫ» в 2025 году получила картина иранского режиссера Мохаммеда Эбрахима Шахбази «Прощай Париж». Она повествует о подростке Афшине с синдромом Дауна, который планирует эмигрировать во Францию вместе со своим отцом, но неожиданное событие заставляет путешествие и будущее кардинально измениться.
Номинация «Документальный короткометражный фильм»:
- Андрей Ананин «Люди дела. Тонкий лед» (Россия) за измеримый импакт-эффект
- Игнасио Эстареги «Мельхиор» (История бороды) (Испания) за вдохновляющую историю
- Динара Абдрашитова «Он сказал: «Поехали!» (Россия) за вдохновляющего героя
- Фатих Дирен «Деревня артистов балета» (Турция) за импакт-историю
- Эвелина Барсегян «Со дна вершины» за лучший сценарий
- Сослан Чехоев «Амонд (Там, где наш дом: Северная Осетия)» (Россия) за лучшую режиссерскую работу
Номинация «Игровой короткометражный фильм»:
- Аршая Зейнали «Счастливая кассета» (Иран) за измеримый импакт-эффект
- Пиюш Тхакур «Первый фильм» (Индия) за лучший сценарий
- Игорь Воробьев «Продукты напротив», режиссер Александр Титов (Россия) за лучшую мужскую роль
- Ольга Ломоносова «Привет, это я», режиссер Виктория Белякова (Россия) за лучшую женскую роль
- Эмильяно Галигани «Зораида» (Италия) за лучшую режиссерскую работу
Номинация «Анимационный короткометражный фильм»:
- Сергей Струсовский «Песнь о собаке» (Россия) за эмоциональную глубину работы
- Александра Домнина «Оковы» (Россия) за честную историю, близкую каждому
- Варвара Волкова «Сила рыбов» (Россия) за яркую визуализацию искренних чувств
- Иван Ханжин «В животе змеи» (Россия) за чуткое художественное решение вручается
- Роберто Виллафане «История Тило» (Панама) за креативный подход в освещении важной проблемы
Номинация «Социальная реклама»:
- Александр Семин «Взрослый рядом» (Россия)
- Алексей Боченин «Маленьким все кажется большим» (Россия)
Номинация «Социальное видео»:
- Алексей Горбунов младший «День рождения» (Россия)
Специальная номинация «Особый фокус»:
- Правен Кумар Нагендран «Синева» (Индия) за веру в исполнение мечты
- Виктор Тавшунский «Особенная» (Россия) за честность детского взгляда
Специальная номинация «Дорога к дому»:
- Владимир Шерстобитов «Идущий домой» (Россия)
- Джону Ли Таггарт «Хадид и я» (Великобритания)
Специальная номинация «Импакт-кино полного метра»:
- Элен Заргарян «Будущие» (Россия)
- Анна Турчанинова «МХТ. Выход на сцену» (Россия)
Конкурс видео-клипов «Лампа вдохновляет»:
- Кристина Закимова «Что скрывает рыба» (Россия)
- Екатерина Жолнеркевич «Битва выборов» (Россия)
Специальная номинация от телеграм-канала «Улица Балабанова» присуждена фильму «Идущий домой» (режиссер Владимир Шерстобитов) с формулировкой «За силу в правде». Специальной номинацией от онлайн-издания для профессионалов кинобизнеса Cinemaplex отметили фильм «Привет, это я» за силу визуального повествования, которая не оставляет равнодушным и которую мы считаем важным донести до самого широкого зрителя.
Полнометражные фильмы «Мужу привет» Антона Маслова, «Легенды наших предков» Ивана Соснина и сериал «Между нами химия» были отмечены во внеконкурсном показе.
Недавно мы рассказывали о лауреатах премии «Эмми»-2025: среди них «Киностудия», «Переходный возраст» и «Разделение».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)