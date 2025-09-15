Призы фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» — 2025 получил 31 фильм: полный список победителей

В пресс-службе фестиваля рассказали, что два фильма удостоились двух наград в разных номинациях. Это картина «Идущий домой» Владимира Шерстобитова и «Привет, это я» режиссера Виктории Беляковой.

Гран-при «ЛАМПЫ» в 2025 году получила картина иранского режиссера Мохаммеда Эбрахима Шахбази «Прощай Париж». Она повествует о подростке Афшине с синдромом Дауна, который планирует эмигрировать во Францию вместе со своим отцом, но неожиданное событие заставляет путешествие и будущее кардинально измениться.

Номинация «Документальный короткометражный фильм»: