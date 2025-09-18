Первый российско-китайский форум и 13 международных фильмов: рассказываем о программе юбилейной «Флаэртианы»

В Перми 19 сентября начнется Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В этом году он отметит свое 25-летие. В пресс-службе фестиваля рассказали, что ключевые темы, которые затронут юбилейную программу: социальные вопросы и борьба за права, культурное наследие и традиции, истории преодолений, семейные отношения и выбор жизненного пути, экологические проблемы.
Юбилейную «Флаэртиану» откроет фильм «Лес. Хранитель жизни» (6+) — документальный манифест Владислава Гришина и Ирины Шапман о силе и уязвимости природы. В основную программу фестиваля в 2025 году вошли 38 фильмов: среди них 15 пронзительных историй российских режиссеров, 10 смелых студенческих работ и 13 международных фильмов, снятых в Египте, Италии, Чили, Иране, Индии, Китае, во Франции, в Нидерландах, Дании, Катаре, Саудовской Аравии и Германии.
Председатель жюри — Ништа Джайн, режиссер-документалист из Мумбаи, член Американской академии кинематографических искусств (AMPAS), участник программ Film Independent Global Media Makers и Sundance Documentary Fund, автор культовых картин «Розовая банда» (2012) и «Золотая нить» (2022).
В рамках «Флаэртианы» представят захватывающую программу национального конкурса: в нее войдут 15 документальных историй о России, каждый фильм — глубокое погружение в жизнь современной страны. Большого внимания заслуживает специальная программа «Россия — взгляд в будущее», в которую войдут 17 фильмов, снятых благодаря Фонду поддержки регионального кинематографа (ФПРК).
Специальную программу в 2025 году посвятили и 100-летию Коми-Пермяцкого округа: на фестивале представят фильмы, раскрывающие богатство коми-пермяцкой культуры.
Еще одна фишка «Флаэртианы» в этом году — проведение первого российско-китайского форума документального кино, который объединит профессионалов киноиндустрии России и Китая. В Пермь приедет делегация, в которую войдут эксперты центрального телевидения КНР, руководители крупных медиакомпаний, дистрибьюторы, а также специалисты по производству научно-популярных фильмов, культурному туризму и цифровым платформам.
