Первый российско-китайский форум и 13 международных фильмов: рассказываем о программе юбилейной «Флаэртианы»

В рамках «Флаэртианы» представят захватывающую программу национального конкурса: в нее войдут 15 документальных историй о России, каждый фильм — глубокое погружение в жизнь современной страны. Большого внимания заслуживает специальная программа «Россия — взгляд в будущее», в которую войдут 17 фильмов, снятых благодаря Фонду поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Специальную программу в 2025 году посвятили и 100-летию Коми-Пермяцкого округа: на фестивале представят фильмы, раскрывающие богатство коми-пермяцкой культуры.

Еще одна фишка «Флаэртианы» в этом году — проведение первого российско-китайского форума документального кино, который объединит профессионалов киноиндустрии России и Китая. В Пермь приедет делегация, в которую войдут эксперты центрального телевидения КНР, руководители крупных медиакомпаний, дистрибьюторы, а также специалисты по производству научно-популярных фильмов, культурному туризму и цифровым платформам.

Недавно мы публиковали полный список фильмов-победителей фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» — 2025.

Информационный обзор редакции.