Смотрим трейлер «Огненного мальчика»: Денис Косиков играет в нем сына московской чиновницы

Появился трейлер проникновенной драмы Надежды Михалковой «Огненный мальчик» (18+). Главную роль в картине сыграл молодой актер из Березников Денис Косиков. Кинокомпания «Вольга» намерена выпустить фильм в прокат 6 ноября 2025 года.
Денис Косиков играет роль Макса, сына женщины из высших кругов власти, оказавшегося в центре скандала в ночном клубе. Влиятельная мать (Юлия Высоцкая), которая переживает за свою репутацию, отправляет Макса к родственникам в деревню.
В списке актеров, сыгравших в «Огненном мальчике», есть еще одна представительница Пермского края — Алена Михайлова. Также в касте: Оксана Акиньшина и Анна Михалкова, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук. Сценарий для фильма Надежда Михалкова писала вместе с Мариной Степановой
