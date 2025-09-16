Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Смотрим трейлер «Огненного мальчика»: Денис Косиков играет в нем сына московской чиновницы

Появился трейлер проникновенной драмы Надежды Михалковой «Огненный мальчик» (18+). Главную роль в картине сыграл молодой актер из Березников Денис Косиков. Кинокомпания «Вольга» намерена выпустить фильм в прокат 6 ноября 2025 года.

Денис Косиков играет роль Макса, сына женщины из высших кругов власти, оказавшегося в центре скандала в ночном клубе. Влиятельная мать (Юлия Высоцкая), которая переживает за свою репутацию, отправляет Макса к родственникам в деревню.

В списке актеров, сыгравших в «Огненном мальчике», есть еще одна представительница Пермского края — Алена Михайлова. Также в касте: Оксана Акиньшина и Анна Михалкова, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук. Сценарий для фильма Надежда Михалкова писала вместе с Мариной Степановой

