Стартовали съемки сериала «Вегетация» по роману Алексея Иванова

В центре сюжета — постапокалипсис, Урал превратился в зону загадочного леса, полного опасностей и тайн, где люди борются за власть, ресурсы и возможность выжить.

Режиссером-постановщиком «Вегетации» выступит Максим Свешников, оператором-постановщиком — Илья Авербах. Этот тандем вместе работал над проектами «Плейлист волонтера» (16+) и «Контейнер» (18+). Одну из главных ролей в этом сериале исполнит уроженец Березников Денис Косиков, снимавшийся в «Подростках в космосе» (18+) и «На автомате» (18+). Также в касте: Алексей Серебряков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарев, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Александр Булатов, Юрий Быков и другие.

В пресс-службе киноcервиса Okko рассказали, что намерены снять восемь серий фантастической драмы. Когда сериал планируют выпустить, пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что началось производство фильма «Мюнхгаузен»: сценарий для него написал пермяк Валерий Колесов.

