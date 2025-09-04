Известно, когда выйдет сериал «Никто не знает про Маньпупунер», снимавшийся в Пермском крае

По сюжету начинающий режиссер Никита, узнав о своем смертельном диагнозе, приглашает трех друзей-одноклассников совершить непростое путешествие. В итоге оно оборачивается серьезным испытанием: герои встретятся с суровой природой Урала, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди.

Съемки проходили летом 2024 года в Горнозаводском районе и Губахинском городском округе. Картина — дебютный режиссерский проект Ивана Добронравова. Главную роль в фильме «Никто не знает про Маньпупунер» исполнил Александр Метелкин.

