Известно, когда выйдет сериал «Никто не знает про Маньпупунер», снимавшийся в Пермском крае

Сериал «Никто не знает про Маньпупунер», который снимался в Пермском крае, готовят к прокату в 2025 году. Его премьера планируется в сентябре.

Okko Кино/Telegram
Okko Кино/Telegram
Okko Кино/Telegram

По сюжету начинающий режиссер Никита, узнав о своем смертельном диагнозе, приглашает трех друзей-одноклассников совершить непростое путешествие. В итоге оно оборачивается серьезным испытанием: герои встретятся с суровой природой Урала, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди.

Съемки проходили летом 2024 года в Горнозаводском районе и Губахинском городском округе. Картина — дебютный режиссерский проект Ивана Добронравова. Главную роль в фильме «Никто не знает про Маньпупунер» исполнил Александр Метелкин.

Кстати! В декабре 2025 года в Перми собираются показать премьеру — фильм «Глубокий тыл» о девочках-подростках, работавших взрывниками на калийных рудниках.

Информационный обзор редакции. 12+

