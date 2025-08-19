Начинается производство фильма о выдающемся баскетболисте Сергее Белове

Созданием киноленты займется дочь спортсмена Наталья Белова вместе с Единой лигой ВТБ и Ассоциацией студенческого баскетбола. Документальный фильм будет посвящен хронике жизни Сергея Белова и его пути успеха на Олимп славы. Планируется, что съемки пройдут в Перми.

