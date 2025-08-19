Начинается производство фильма о выдающемся баскетболисте Сергее Белове

В Перми пройдут съемки документального фильма о выдающемся пермском баскетболисте, олимпийском чемпионе, капитане сборной СССР Сергее Белове.
Созданием киноленты займется дочь спортсмена Наталья Белова вместе с Единой лигой ВТБ и Ассоциацией студенческого баскетбола. Документальный фильм будет посвящен хронике жизни Сергея Белова и его пути успеха на Олимп славы. Планируется, что съемки пройдут в Перми.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми завершены съемки цикла документальных фильмов «Живая поэзия» (18+).
