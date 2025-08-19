Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Начинается производство фильма о выдающемся баскетболисте Сергее Белове

В Перми пройдут съемки документального фильма о выдающемся пермском баскетболисте, олимпийском чемпионе, капитане сборной СССР Сергее Белове.

Министерство физической культуры и спорта ПК/ВКонтакте

Созданием киноленты займется дочь спортсмена Наталья Белова вместе с Единой лигой ВТБ и Ассоциацией студенческого баскетбола. Документальный фильм будет посвящен хронике жизни Сергея Белова и его пути успеха на Олимп славы. Планируется, что съемки пройдут в Перми.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми завершены съемки цикла документальных фильмов «Живая поэзия» (18+).

Информационный обзор редакции. 6+

