В цикл «Живая поэзия» вошли четыре фильма: рассказываем, кому они посвящены

В цикл вошли четыре серии: «Тайный язык» (о Яне Полевич и самом молодом поколении поэтов), «Оставить следы» (о поэте Антоне Бахареве), «Radiovanya. Помехи» (о поэте и музыканте Иване Муравьеве), «Тени Кадриорга» (о первой в стране видеопоэзии и о ее влиянии на молодых поэтов), а также четыре ролика в жанре видеопоэзии на стихи каждого из героев цикла.

«Фильмы получились зрелищными и глубокими, и в то же время трагичными, но, видимо, такое у нас время. Мы хотели прикоснуться к неуловимой теме поколений пермской поэзии, поговорить о самом духе времени. А еще стало понятно, что мы находимся на руинах уральской поэтической школы. Молодое поколение разобщено и не чувствует под собой пятидесятилетней истории, а ведь только она дает место для шага вперед», — поделился режиссер цикла Влад Кричфалуший.

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что у «Живой поэзии» может появиться своеобразное продолжение. Один из корифеев уральской поэзии, издатель Виталий Кальпиди предложил команде принять участие в новом проекте «Зеркала без амальгамы», одна из целей которого — реставрация Уральской поэтической школы.

Недавно мы рассказывали о том, что сборник Сергея Курехина «Немой свидетель» переиздадут спустя 30 лет после первой публикации.

