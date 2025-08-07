Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Премьеру фильма «Шесть дней моего лета» покажут в конце августа: его снимал в Полазне молодой режиссер

В Перми 22 августа пройдет предпремьерный показ короткометражного фильма «Шесть дней моего лета», который снимал школьник из Полазны. Молодой режиссер Никита Болотов, прожив учебный год в Италии по программе 12-го класса, прилетит в родной город, чтобы показать плод своей работы.

Кадры фильма «Шесть дней моего лета»
Кадры фильма «Шесть дней моего лета»
Кадры фильма «Шесть дней моего лета»

«Шесть дней моего лета» — это пронзительная история о потере, одиночестве и хрупкой надежде на примирение. У главного героя фильма, подростка Матвея, умирает мать, в этот тяжелый для него момент появляется отец, который много лет назад покинул семью. Папа и сын делают неловкие попытки наладить отношения. И у них есть семь дней, чтобы все изменить и стать семьей.

Над фильмом работала команда профессиональных пермских кинематографистов. Никита Болотов снимал «Шесть дней моего лета» как творческую заявку для поступления в итальянский университет на факультет режиссуры кино.

После показа фильма в «Кристалл-центре» собираются устроить его обсуждение с молодым режиссером и съемочной командой проекта. Производством «Шести дней лета» занимался кинопродакшн CineCube, а генеральным продюсером выступил Андрей Попов.

Информационный обзор редакции. 12+

