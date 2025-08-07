Премьеру фильма «Шесть дней моего лета» покажут в конце августа: его снимал в Полазне молодой режиссер

«Шесть дней моего лета» — это пронзительная история о потере, одиночестве и хрупкой надежде на примирение. У главного героя фильма, подростка Матвея, умирает мать, в этот тяжелый для него момент появляется отец, который много лет назад покинул семью. Папа и сын делают неловкие попытки наладить отношения. И у них есть семь дней, чтобы все изменить и стать семьей.

Над фильмом работала команда профессиональных пермских кинематографистов. Никита Болотов снимал «Шесть дней моего лета» как творческую заявку для поступления в итальянский университет на факультет режиссуры кино.

После показа фильма в «Кристалл-центре» собираются устроить его обсуждение с молодым режиссером и съемочной командой проекта. Производством «Шести дней лета» занимался кинопродакшн CineCube, а генеральным продюсером выступил Андрей Попов.

