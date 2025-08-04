На заводе снимают индустриальное кино о станке и мастере, создающих детали для ракет

Документальный фильм расскажет о токарно-карусельном станке Bullard, привезенном в СССР в 1920-х годах, и слесаре шестого разряда Вячеславе Балуеве, посвятившем работе на нем 25 лет. Съемки проходят на закрытом предприятии — заводе «Протон-ПМ». «Здесь почти ничего не дают снимать, но, тем не менее, мы продолжаем съемки. В фильме у нас два персонажа. Старинный американский станок, без которого на заводе не могут обойтись, и мастер Балуев, который, собственно говоря, на этом станке работает, — рассказал режиссер Алексей Романов. — Совсем скоро станок переезжает в новый современный цех. Там передовое оснащение, будут делаться ракетные двигатели и именно туда перевозят столетний Буллард. Этот эпизод мы хотим сделать одним из основных, несущих в нашем документальном фильме».

В Пермском союзе кинематографистов рассказали, что фильм «Станок и космос» станет одной из первых работ новой волны российского индустриального кино. Он позволит посмотреть на крупнейшее производство через частную историю мастера и машины.

Ранее мы публиковали интервью с председателем Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», режиссером доккино Ольгой Аверкиевой — номинантом премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025.

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