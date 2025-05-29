Антон Богданов «женится» на Юлии Топольницкой в новом комедийном скетчкоме

Пермский актер, режиссер и продюсер Антон Богданов исполнит одну из главных ролей в новом комедийном скетчкоме телеканала ТНТ. Это сериал «Второй брак» (16+), премьера которого запланирована на 16 июня.
«Второй брак» — история о Боре и Арине, которые уже прошли первые браки с ссорами, обидами и попытками быть «правильным». Во второй раз у них все по-настоящему и про любовь: не скрываются друг от друга в туалете, не спорят, кто моет посуду чаще и спокойно говорят о бывших.
Антон Богданов сыграет Борю, его кино-супругой Ариной будет Юлия Топольницкая. «“Второй брак” — это сериал про отношения без иллюзий. Про людей, которые уже обожглись, перестали играть роли и наконец нашли того, с кем можно просто жить. Без напряга, без претензий. Мне понравилось, что это не история про кризис или борьбу полов, а наоборот — про союз. Мы с Юлей Топольницкой постарались сделать так, чтобы зритель верил: такие пары бывают. И они притягивают, потому что они настоящие», — поделился Антон Богданов.
В новом сериале на ТНТ также играют Артем Шевченко, Анна Глаубэ, Артемий Мильграм, Ирина Соколова, Аскар Нигамедзянов, Алина Васильева. Сценарий «Второго брака» написали Евгений Перов и Даниил Бердов. Режиссер проекта — Раиля Каримова, оператор — Ашхен Азоян. Креативными продюсерами выступают Борис Волков, Евгений Перов и Даниил Бердов.
Недавно мы рассказывали о том, что пермский актер театра и кино Алексей Корсуков сыграет в новом сериале про мастера по маникюру.
Информационный обзор редакции. 16+
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