Антон Богданов «женится» на Юлии Топольницкой в новом комедийном скетчкоме

«Второй брак» — история о Боре и Арине, которые уже прошли первые браки с ссорами, обидами и попытками быть «правильным». Во второй раз у них все по-настоящему и про любовь: не скрываются друг от друга в туалете, не спорят, кто моет посуду чаще и спокойно говорят о бывших.

Антон Богданов сыграет Борю, его кино-супругой Ариной будет Юлия Топольницкая. «“Второй брак” — это сериал про отношения без иллюзий. Про людей, которые уже обожглись, перестали играть роли и наконец нашли того, с кем можно просто жить. Без напряга, без претензий. Мне понравилось, что это не история про кризис или борьбу полов, а наоборот — про союз. Мы с Юлей Топольницкой постарались сделать так, чтобы зритель верил: такие пары бывают. И они притягивают, потому что они настоящие», — поделился Антон Богданов.