«Повлиять на развитие кинематографа»: организаторы «Медвежонка» начали конкурсный отбор для участия в детском жюри

В состав детского жюри могут войти жители Пермского края в возрасте от 7 до 18 лет, успешные в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни. Для участия в конкурсном отборе нужно записать видеовизитку с рассказом о себе длительностью до одной минуты и заполнить анкету. В 2024 году в составе детского жюри было девять ребят, среди них: спортсмены, лидеры детских общественных организаций, победители художественных конкурсов. В числе претендентов был 181 ребенок. «Опыт проведения конкурса детского жюри в прошлом году показал нам, как много талантливых и успешных детей проживают в Пермском крае. Для нас было большим удовольствием читать их заявки, и скажу честно, очень непросто было принимать финальное решение, — рассказала генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова. — Войдя в состав жюри, дети получают возможность не только блеснуть своими достижениями, стоя на одной сцене с экспертами и звездами кино, но и лично повлиять на развитие кинематографа».

Фестиваль «Медвежонок» пройдет с 30 мая по 1 июня. В этом году получил статус международного, поэтому его конкурсная программа будет расширена.

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