Объявляем имена талантливых детей, которые вошли в состав детского жюри «Медвежонка»

Оргкомитет Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» выбрал 11 детей от 8 до 17 лети. Ими стали:

Пухарева Полина, 8 лет — победитель краевого театрального фестиваля GOLDEN MASK-2025, финалистка выставки детского рисунка «Разноцветный мир-2025»

Воронов Тихон, 9 лет — многократный победитель конкурсов художественного слова школьного, районного, городского, краевого и всероссийского уровней, победитель городских конкурсов по игре на балалайке;

Риммен Данила, 9 лет — актер, каскадер и музыкант, обладатель желтого пояса по бразильскому джиу-джитсу, многократный призер соревнований по джиу-джитсу и спортивной борьбе;

Аганина Софья, 10 лет — отличница музыкальной школы по классу фортепиано, участница муниципальных конкурсов, десятикратная (и даже больше!) победительница конкурса чтецов, занимается хореографией;

Наконечный Дмитрий, 12 лет — многократный победитель и призер конкурса чтецов, активный участник «Движения Первых», принимает участие в научно-исследовательских проектах;

Казин Арсений, 15 лет — призер всероссийской олимпиады РАНХиГС по обществознанию, призер регионального этапа ВСОШ по праву, многократный победитель и призер танцевальных конкурсов и фестивалей;

Панькова Ева, 13 лет — литератор, писатель, блогер, участница литературных конкурсов. По ее сценарию сняли фильм;

Гоголева Дарья, 15 лет — победительница Кубка мира в номинации шоу восточные танцы в Афинах, «Балтийской танцевальной Олимпиады» в Санкт-Петербурге, «Всемирной танцевальной Олимпиады» в Москве, чемпионка Европы по восточным танцам;

Мария Мазунина, 16 лет — участница детской киностудии «Гайны-фильм», где является корреспондентом, видеооператором, ведущей, монтажером, режиссером, участница конкурсов районного, краевого, регионального и Всероссийского уровней;

Лопатин Терентий, 17 лет — выпускник музыкальной и театральной школ, увлекается кинематографом, российской и зарубежной литературой, участвует во всевозможных конкурсах, пробовался на отборочных турах «Синяя птица», снимает свои короткометражные фильмы, увлекается фотографией.

Колосов Артем, 17 лет — оператор пермской профессиональной студии ULTRALIVE PRODUCTION, лауреат 1 степени за победу в международном творческом фестивале «Свобода творчества», лауреат 2 степени межрегионального фестиваля креативной анимации «ДВИЖ» министерства культуры Новосибирской области.

В пресс-службе фестиваля «Медвежонок» рассказали, что детское жюри будет оценивать лучшие фильмы и анимацию наравне со взрослыми. Юные эксперты вручат свои призы в специальных номинациях. «Каждый год мы стараемся подбирать для "Медвежонка" свежие художественные и анимационные фильмы, которые будут интересны и полезны детям всех возрастов. При этом считаем важным получить обратную связь по конкурсной программе непосредственно от целевой аудитории. Именно детское жюри дает нам такую возможность. И да, можно сказать, что мнение наших юных экспертов задает вектор в развитии детского и юношеского кино», — рассказала Генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова.

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