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Объявляем имена талантливых детей, которые вошли в состав детского жюри «Медвежонка»

Совсем недавно объявили членов взрослого жюри фестиваля «Медвежонок», среди них Надежда Михалкова, Илья Учитель, Елизавета Ещенко. Теперь стало известно, кто из талантливых ребят из Пермского края войдет в состав детского жюри.

Фестиваль «Медвежонок»

Оргкомитет Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» выбрал 11 детей от 8 до 17 лети. Ими стали:

  • Пухарева Полина, 8 лет — победитель краевого театрального фестиваля GOLDEN MASK-2025, финалистка выставки детского рисунка «Разноцветный мир-2025»
  • Воронов Тихон, 9 лет — многократный победитель конкурсов художественного слова школьного, районного, городского, краевого и всероссийского уровней, победитель городских конкурсов по игре на балалайке;
  • Риммен Данила, 9 лет — актер, каскадер и музыкант, обладатель желтого пояса по бразильскому джиу-джитсу, многократный призер соревнований по джиу-джитсу и спортивной борьбе;
  • Аганина Софья, 10 лет — отличница музыкальной школы по классу фортепиано, участница муниципальных конкурсов, десятикратная (и даже больше!) победительница конкурса чтецов, занимается хореографией;
  • Наконечный Дмитрий, 12 лет — многократный победитель и призер конкурса чтецов, активный участник «Движения Первых», принимает участие в научно-исследовательских проектах;
  • Казин Арсений, 15 лет — призер всероссийской олимпиады РАНХиГС по обществознанию, призер регионального этапа ВСОШ по праву, многократный победитель и призер танцевальных конкурсов и фестивалей;
  • Панькова Ева, 13 лет — литератор, писатель, блогер, участница литературных конкурсов. По ее сценарию сняли фильм;
  • Гоголева Дарья, 15 лет — победительница Кубка мира в номинации шоу восточные танцы в Афинах, «Балтийской танцевальной Олимпиады» в Санкт-Петербурге, «Всемирной танцевальной Олимпиады» в Москве, чемпионка Европы по восточным танцам;
  • Мария Мазунина, 16 лет — участница детской киностудии «Гайны-фильм», где является корреспондентом, видеооператором, ведущей, монтажером, режиссером, участница конкурсов районного, краевого, регионального и Всероссийского уровней;
  • Лопатин Терентий, 17 лет — выпускник музыкальной и театральной школ, увлекается кинематографом, российской и зарубежной литературой, участвует во всевозможных конкурсах, пробовался на отборочных турах «Синяя птица», снимает свои короткометражные фильмы, увлекается фотографией.
  • Колосов Артем, 17 лет — оператор пермской профессиональной студии ULTRALIVE PRODUCTION, лауреат 1 степени за победу в международном творческом фестивале «Свобода творчества», лауреат 2 степени межрегионального фестиваля креативной анимации «ДВИЖ» министерства культуры Новосибирской области.

В пресс-службе фестиваля «Медвежонок» рассказали, что детское жюри будет оценивать лучшие фильмы и анимацию наравне со взрослыми. Юные эксперты вручат свои призы в специальных номинациях. «Каждый год мы стараемся подбирать для "Медвежонка" свежие художественные и анимационные фильмы, которые будут интересны и полезны детям всех возрастов.  При этом считаем важным получить обратную связь по конкурсной программе непосредственно от целевой аудитории. Именно детское жюри дает нам такую возможность. И да, можно сказать, что мнение наших юных экспертов задает вектор в развитии детского и юношеского кино», — рассказала Генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова.

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