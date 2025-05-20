Известно, откуда приходит больше всего конкурсных заявок на фестиваль «ЛАМПА»

В дирекцию импакт-фестиваля прислали 655 работ из 51 страны мира. Как рассказали в пресс-службе «ЛАМПЫ», лидерами по количеству заявок, кроме России, стали Иран, Индия, США, Турция и Великобритания.

После приема заявок выберут лонг-лист, а позже и шорт-лист конкурса. Этим будет заниматься взрослое и детское экспертное жюри, в которое войдут знаменитые режиссеры, сценаристы, продюсеры и актеры. Показ лучших работ и церемония награждения победителей импакт-фестиваля «ЛАМПА» пройдет с 12 по 14 сентября в Перми.

Недавно мы рассказывали о том, где и когда в этом году пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер».

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