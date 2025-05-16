Актриса Светлана Пермякова о роли в сериале «Бедные смеются, богатые плачут»: «Героиня не просто смешная — она с характером и тайнами»

В сериале «Бедные смеются, богатые плачут» одна из главных тем — конфликт поколений. И правда, сегодня говорят о буквально «пропасти» между поколением зумеров и миллениалов. Как Вы ощущаете эту разницу?

Ой, ну знаете, разница, конечно, есть — и в словах, и в темпе, и в том, как они взглядом переписываются, а я до сих пор голосовое записываю, как мама в вотсапе. Но при этом я не чувствую себя оторванной от молодежи — они умные, быстрые, с юмором, очень открытые. Просто у каждого поколения — своя музыка, свои боли и свои мечты. Я вот на дискотеке «Фабрики звезд» могу пуститься в пляс — а дочка Варя скажет: «Мам, ты сейчас серьезно?» (смеется). Главное — не пытаться быть кем-то другим, а оставаться собой. Тогда и между поколениями мостик построится.

А как вы выстраиваете отношения с Вашей дочерью Варварой? Видите ли параллели с главными героями?

Варюша — мой главный учитель! Иногда я ловлю себя на мысли, что уже не я ее учу, а она меня. У нас, как у героев сериала, тоже бывают свои «сценки» — то спорим, то философствуем, то обнимаемся и пиццу едим ночью. Я стараюсь не быть мамой-диктатором, а быть рядом, быть подругой. Хотя, конечно, «подружка» — это когда все хорошо, а когда уроки не сделаны — сразу «мамочка» включается (смеется).