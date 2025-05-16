Актриса Светлана Пермякова о роли в сериале «Бедные смеются, богатые плачут»: «Героиня не просто смешная — она с характером и тайнами»

Пермская актриса Светлана Пермякова присоединилась к касту второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» (16+) на ТНТ. Она исполнит роль горничной Оксаны, чье появление повлияют на обитателей дома. Светлана Пермякова рассказала редакции портала «Прм.Собака.ru» о своей героине в сериале, изменившемуся подходе к юмору и свитере с люрексом.
В сериале «Бедные смеются, богатые плачут» одна из главных тем — конфликт поколений. И правда, сегодня говорят о буквально «пропасти» между поколением зумеров и миллениалов. Как Вы ощущаете эту разницу?
Ой, ну знаете, разница, конечно, есть — и в словах, и в темпе, и в том, как они взглядом переписываются, а я до сих пор голосовое записываю, как мама в вотсапе. Но при этом я не чувствую себя оторванной от молодежи — они умные, быстрые, с юмором, очень открытые. Просто у каждого поколения — своя музыка, свои боли и свои мечты. Я вот на дискотеке «Фабрики звезд» могу пуститься в пляс — а дочка Варя скажет: «Мам, ты сейчас серьезно?» (смеется). Главное — не пытаться быть кем-то другим, а оставаться собой. Тогда и между поколениями мостик построится.
А как вы выстраиваете отношения с Вашей дочерью Варварой? Видите ли параллели с главными героями?
Варюша — мой главный учитель! Иногда я ловлю себя на мысли, что уже не я ее учу, а она меня. У нас, как у героев сериала, тоже бывают свои «сценки» — то спорим, то философствуем, то обнимаемся и пиццу едим ночью. Я стараюсь не быть мамой-диктатором, а быть рядом, быть подругой. Хотя, конечно, «подружка» — это когда все хорошо, а когда уроки не сделаны — сразу «мамочка» включается (смеется).
Светлана, расскажите, пожалуйста, о съемках сериала. Как проект появился в Вашей жизни? Какие впечатления остались от съемок?
Меня позвали, и я сразу подумала: «О, давайте попробуем!» — роль интересная, героиня многослойная, не просто смешная, но с характером, с тайнами. И компания подобралась отличная. Мы на площадке, как в доброй семье: кто-то варит кофе, кто-то гладит костюмы, кто-то колоду Таро тасует. Плюс режиссер дал простор — импровизировать можно, в кадре можно быть живой. Для меня это всегда кайф — не отыгрывать, а проживать.
Вы пришли в проект во втором сезоне. Было легко, сложно?
Легко — нет, конечно. В любой уже сложившийся коллектив вливаться — это как в поезд на ходу запрыгнуть. Но ребята меня приняли тепло, без «фырканий». Так что «поезд» оказался с мягкими сиденьями, и кондуктор приятный. А я уже давно привыкла: пришел — работай, шутить — шути, плакать — плачь. Главное — не врать в кадре, тогда и команда подтянется.
Ваша героиня интересуется таро. Как Вы сами относитесь к предсказаниям?
Ну что вам сказать… Я, конечно, больше верю в труд и честность, чем в предсказания. Хотя иногда и тянет: погадать, узнать, что там «на судьбу выпало». Но потом думаю — а зачем? Если человек по жизни сам себе не режиссер, никакая карта не спасет. Хотя в юности, признаюсь, и к бабушке-гадалке бегала. Так что — отношусь с улыбкой. Иногда и карты правду скажут. Главное — мозги не отключать (улыбается).
Эта черта была прописана? Или Вы ее привнесли сами? Что Вам особо импонирует в Вашей героине?
Это была идея сценаристов, но я постаралась сделать ее не карикатурной «ведьмой», а женщиной, которая через Таро ищет ответы на свои вопросы. Ну все мы иногда хотим понять, в чем наш путь, не так ли? А в моей героине мне нравится ее мягкая сила — она вроде и не главная, но на ней многое держится. И еще — она умеет слушать. В наше время это редкость.
Вы — «свит харт» пермяков среди комедийных актрис. Изменился ли Ваш подход к юмору в актерской игре? Стали ли Вы серьезнее или наоборот беззаботнее в комедийных ролях?
Спасибо за комплимент! Я по-прежнему люблю смеяться. Но с годами юмор стал — не хлестким, а теплым. Меньше «гэгов», больше смыслов. Я стала ловить кайф от тонкой иронии, от неловкой паузы, от правды в кадре. Потому что смешно — это не когда смешно. А когда узнаваемо. И зритель говорит: «Ой, это же про меня!» — вот тогда я улыбаюсь по-настоящему.
Светлана, что бы Вы сказали сегодня себе 20-летней?
Ой, Светочка… Не бойся. Делай. Живи. Плачь, когда больно. Смейся, когда страшно. И не откладывай любовь, материнство, счастье — на потом. Потому что «потом» — это уже совсем другая жизнь. И еще — не носи этот свитер с люрексом. Потом на фото стыдно будет (смеется).
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Информационный обзор редакции.
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