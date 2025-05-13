Пермский актер Влад Прохоров сыграет в фильме про скуфа, играющего в танки

Фильм будет называться «Скуф», его съемки планируют начать летом 2025 года. В центре сюжета — Аркадий, который проводит много времени за игрой в танки и телевизором в обнимку с пенным. После того, как дочь не приглашает его на свадьбу, мужчина решает изменить себя как внутри, так и снаружи. Роль скуфа исполнит блогер Алексей Зубарев, а его кино-дочерью станет Валя Карнавал.

Кого сыграет Влад Прохоров, пока не известно. Но, по данным телеграм-канала «Кинопоиск Новости», он заявлен в актерском составе вместе с Дарьей Екамасовой и Кристиной Бабушкиной. В прокат «Скуф» намерены выпустить в 2026 году.

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