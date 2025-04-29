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К касту сериала «Бедные смеются, богатые плачут» присоединятся Светлана Пермякова и Владимир Селиванов

Пермяки Владимир Селиванов и Светлана Пермякова присоединятся к касту второго сезона мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут» (16+) производства компании Good Story Media. Премьера планируется в середине мая на телеканале ТНТ.

Пресс-служба телеканала ТНТ
Пресс-служба телеканала ТНТ

Первый сезон мелодрамы стал первым по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре PREMIER, а также в Индексе Кинопоиск Pro, определяющем уровень интереса жителей России к сериалам. Действие второго сезона происходят в доме олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко). Зрителям намерены показать развитие истории главной героини Кати (Полина Денисова), в том числе ее отношения с сыном владельца дома Мишей (Михаил Сотников) и с Даней (Андрей Гальченко).

Светлана Пермякова исполнит роль горничной Оксаны, а Владимир Селиванов станет чиновником Никитой — их появление повлияет на истории обитателей дома. «Оксану примут в богатый дом на испытательный срок. Далеко не все будут рады ей, однако она найдет общий язык с первой женой Воронцова — Еленой (Алена Хмельницкая) и даже поможет ей в решении сложной для нее ситуации», — поделились подробностями в пресс-службе телеканала ТНТ.

Владимир Селиванов рассказал, что сразу согласился на проект, так как это его родный продакшн Good Story Media. «Во втором сезоне я сыграю чиновника из небольшого города. Мой герой кажется простачком, но на самом деле он не так прост. У него тоже есть свои интересы и своя линия, которую он будет гнуть на протяжении всего сезона», — отметил Владимир Селиванов.

Недавно мы показывали трейлер «Чужих денег» по сценарию Сергея Минаева: Максим Матвеев исполнил роль провинциала и genius-афериста.

Информационный обзор редакции.

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