В Хохловке летом планируют снимать фильм об ученой, занимающейся изучением китов

Пермская кинокомиссия ищет актера, который исполнит роль Ивана из прошлого. Кандидату должно быть 16-20 лет, славянский тип внешности и удлиненные волосы (цвет не важен). В числе требований к Ивану — красивая улыбка.

Как стало известно редакции «Прм.Собака.ru», фильм собираются назвать «Феномен Параскевы». Съемки планируют проводить не только в Хохловке, но и в ПГНИУ, крыше здания со львами, пермских деревнях и тайге.

Недавно мы рассказывали о том, что к касту сериала «Бедные смеются, богатые плачут» присоединятся Светлана Пермякова и Владимир Селиванов.

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