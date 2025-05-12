В Хохловке летом планируют снимать фильм об ученой, занимающейся изучением китов

В начале июня в Хохловке планируют снимать авторское кино. Это будет история об ученом-цетологе (изучает китов) Института Океанологии Алисе Германовой. Она изменяет судьбу девушки Параскевы из 1784 года, найдя в воде ее кольцо.
Пермская кинокомиссия ищет актера, который исполнит роль Ивана из прошлого. Кандидату должно быть 16-20 лет, славянский тип внешности и удлиненные волосы (цвет не важен). В числе требований к Ивану — красивая улыбка.
Как стало известно редакции «Прм.Собака.ru», фильм собираются назвать «Феномен Параскевы». Съемки планируют проводить не только в Хохловке, но и в ПГНИУ, крыше здания со львами, пермских деревнях и тайге.
Недавно мы рассказывали о том, что к касту сериала «Бедные смеются, богатые плачут» присоединятся Светлана Пермякова и Владимир Селиванов.
Информационный обзор редакции. 16+
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