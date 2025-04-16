Известно, когда и где планируется премьера короткометражки «30 секунд»

Премьера трогательной драмы «30 секунд», которую снял режиссер Иван Соснин совместно с пермским продюсерским центром «ЛАМПА», планируется 17 апреля в онлайн-кинотеатре START.
Сценарий этого фильма в 2022 году стал победителем Питчинга «ЛАМПЫ», рассказали в пресс-службе фестиваля импакт-кино. Съемки проходили в апреле 2023 года. Идея снять короткометражку родилась во время самого фестиваля в Перми, она принадлежит его продюсеру Ольги Зубковой.
Короткометражка повествует о больничном клоуне Ринате (Сергей Гилев). В обычной жизни он программист Артем, но свободное время посвящает волонтерству. Ринату не удается развеселить маленькую Варю — к ней давно не приходит мама (Ольга Лерман), и больничный клоун решает исправить ситуацию.
«30 секунд» завоевал 16 наград на российских и международных фестивалях, а в январе взял «Золотого орла» — одну из самых престижных кинопремий в стране.
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