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Названа дата выхода сериала «Урок» с Юрой Борисовым: его снимали в «Мастерграде»

Стала известна дата выхода нового сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Его планируют показывать с 25 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

Сериал снимали в Перми и крае в 2024 году. В трейлере сериала мелькали местные виды: кроме школы «Мастерград», где проходили основные съемки, можно было заметить Комсомольский проспект, набережную Камы, Кунгурскую ледяную пещеру.

Коллегами Юрия Борисова и Даниила Воробьева по съемочной площадке стали Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие. Режиссером-постановщиком «Урока» выступил Сергей Филатов.

Недавно мы рассказывали о том, что третий фильм про Ивана Семенова изменил название.

Информационный обзор редакции. 18+

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