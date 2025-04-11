Названа дата выхода сериала «Урок» с Юрой Борисовым: его снимали в «Мастерграде»

Сериал снимали в Перми и крае в 2024 году. В трейлере сериала мелькали местные виды: кроме школы «Мастерград», где проходили основные съемки, можно было заметить Комсомольский проспект, набережную Камы, Кунгурскую ледяную пещеру.

Коллегами Юрия Борисова и Даниила Воробьева по съемочной площадке стали Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие. Режиссером-постановщиком «Урока» выступил Сергей Филатов.

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