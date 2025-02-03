Короткометражка «30 секунд», придуманная на «ЛАМПЕ», получила национальную кинопремию «Золотой орел»

Короткометражку «30 секунд» снял режиссер Иван Соснин, а сама идея родилась в рамках фестиваля «ЛАМПА» и принадлежит его продюсеру Ольги Зубковой. «Я давно хотела снять фильм, который бы стал дорожной картой помощи родителям тяжелобольных детей, чтобы он как в турбулентности "надевал маску" на взрослого, показывал способы сохранения жизненных сил и веры в выздоровление ребенка. Я сама прошла через онкологию и знаю, как важно найти фокус позитивного повествования для укрепления веры в себя», — поделилась Ольга Зубкова.

«30 секунд» — это история больничных клоунов Артема и Наташи, которые помогают не только тяжелобольным детям, но и их родителям находить в себе силы, ресурс и радость к жизни. Главные роли исполнили Сергей Гилев и Ольга Лерман. В 2024 году фильм «30 секунд» был номинирован более 20 раз и награжден статусными призами на престижных международных фестивалях.

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