К акции «Дни доброго кино» намерены подключится 650 учебных заведений

Заявки на участие в акции «Дни доброго кино» подали представители 650 учебных заведений из России, а также Казахстана, Белоруссии, Монголии и Ирана. Каждого участника показа планируют внести в общий протокол, который будут вести эксперты Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России.

Прямую трансляцию открытого онлайн кинопоказа из «Молодежной столицы России — 2025» - города Перми проведет амбассадор акции, актриса театра и кино Ева Смирнова. Также к акции присоединятся Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Антон Богданов (режиссер «Иван Семенов. Школьный переполох», «Иван Семенов. Большой поход»), Даниил Муравьев-Изотов («Артек. Большое путешествие», «Плакса»), Полина Айнутдинова («Папины дочки. Новые») и многие другие.

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