Пермяков пригласили присоединиться к кастингу нового сериала

В пресс-службе МТС пояснили, что для участия в кастинге, нужно повторить в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) сцену из сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. В начале мая эксперты планируют выбрать шорт-лист финалистов, один из них сможет принять участие в съемках нового сериала.

Недавно мы рассказывали о том, что снимавшийся в поселке Кын фильм «Батя 2. Дед» получил статус «миллиардника».

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