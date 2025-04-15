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Кино и сериалы

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Пермяков пригласили присоединиться к кастингу нового сериала

Жителей Перми приглашают принять присоединится ко всероссийскому кастингу в новый сериал для онлайн-платформы KION. Что именно это будет за проект, пока не раскрывают.

KION

В пресс-службе МТС пояснили, что для участия в кастинге, нужно повторить в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) сцену из сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. В начале мая эксперты планируют выбрать шорт-лист финалистов, один из них сможет принять участие в съемках нового сериала.

Недавно мы рассказывали о том, что снимавшийся в поселке Кын фильм «Батя 2. Дед» получил статус «миллиардника».

Информационный обзор редакции. 18+

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