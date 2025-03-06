Рекорд по самому массовому онлайн-кинопоказу попробуют установить во время акции «Дни доброго кино»

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» планирует установить рекорд во время традиционной акции «Дни доброго кино» (0+). Ее проводят как событие-спутник с 2018 года.
В 2025 году акция «Дни доброго кино» начнется 21 апреля. Как рассказали в пресс-службе «ЛАМПА», в течение нескольких дней организаторы и участники со всей России попытаются установить рекорд на «Самый массовый онлайн-кинопоказ», который будет официально зарегистрирован в Реестре рекордов России.
В прошлом году в преддверии акции к открытому онлайн-уроку за час присоединились более полумиллиона человек. «В этом году, мы хотим пойти еще дальше! Это позволит нам привлечь максимальное внимание к важности производства импакт-кино, и еще раз подчеркнуть статус «Пермь — молодежная столица России — 2025», — поделилась президент Международного кинофестиваля «ЛАМПА» Ольга Зубкова.
Недавно мы рассказывали (и показывали!) о съемках доккино о переезде Пермской художественной галереи.
Информационный обзор редакции.
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