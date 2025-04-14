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Снимавшийся в Кыну фильм «Батя 2. Дед» стал «миллиардником»

Лирическая комедия «Батя 2. Дед», которую частично снимали в Пермском крае, получила статус «миллиардника». Меньше чем за месяц она собрала в прокате 1 млрд рублей. Этой новостью поделилась в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Пермская кинокомиссия/Telegram
Пермская кинокомиссия/Telegram

Фильм режиссера Ильи Учителя вышел на большие экраны в начале апреля. За это время его посмотрели более 2,3 млн человек. По словам Ольги Любимовой, это уже шестая картина, которая получила в этом году статус «миллиардника».

«Батя 2. Дед» продолжает фильм «Батя», главные роли в котором исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Стас Старовойтов и Надежда Михалкова. К касту присоединился Евгений Цыганов, сыгравший Деда в нескольких возрастах.

Съемки проходили в 2024 году в селе Кын Пермского края. На железнодорожном вокзале сняли самую массовую сцену: в ней участвовали около сотни пермяков и задействовали поезд времен Великой Отечественной войны.

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