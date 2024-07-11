Поезд времен Великой Отечественной войны снимали в сиквеле «Батя» с Евгением Цыгановым в главной роли

На съемках фильма «Батя 2. Дед» (16+), которые проходили в поселке Кын в Пермском крае, использовали поезд времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали в кинопроизводственной компании Good Story Media, паровоз Эм-726-14, выпущенный в 1933 году, а также санитарный эшелон предоставила для съемок Свердловская железная дорога. Станцию Кын для «Бати 2. Дед» переименовали, по сюжету она стала зваться Мохово. Здесь же сняли самый массовый эпизод фильма. В нем участвовало около сотни человек массовки.

В кинокомпании отметили, что пермские съемки фильма «Батя 2. Дед» закончились. Теперь команда отправится в Москву и область. Напомним, главную роль в картине исполнил Евгений Цыганов, он сыграет одного и того же героя в трех разных возрастах.

Ранее мы рассказывали о том, что появился тизер фильма «Пальма-2» (6+). Съемки картины проходили в Пермском крае в 2023 году.

Информационный обзор редакции.