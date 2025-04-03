Больше не полный каяк! Третий фильм про Ивана Семенова изменил название

Продюсер фильма Антон Богданов на презентации «Каро Премьер» рассказал, что название фильма решили изменить. Теперь это «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+), а не «Иван Семенов. Полный каяк!».

К главным ролям вернулись Роман Погорелов (Иван Семенов), Софья Грузенко (Танечка), Мария Шукшина (бабушка Семенова), а главным антагонистом стал Олег Леон Кемстач (Олег) — лучший сноукаякер Перми.

Иван Семенов под влиянием Танечки становится не веселым хулиганом, а «сыном маминой подруги», от которого все отвернулись. Друзья и возлюбленная нашли нового лидера — Олега. Чтобы вернуть дорогих людей Иван Семенов должен победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

Недавно мы показывали трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым: он снимался в Перми.

Информационный обзор редакции.