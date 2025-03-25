«Много чему научили»: показываем трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым

В трейлере появилось много пермских видов: кроме школы «Мастерград», где проходили основные съемки, мелькнули виды Комсомольского проспекта, набережной Камы, Кунгурской ледяной пещеры.

Главные роли, двух братьев, в «Уроке» исполнили Юра Борисов (Антон) и Даниил Воробьев (Константин). Антон — бывший музыкант, который недавно пережил смерть своей девушки в автоаварии. Старший брат Константин, работает в школе, и пытается устроить Антона на работу. Там Антон преподает уроки старшеклассникам, но и получает собственные. «Я как-то сюда случайно залетел, но так получилось, что вы меня много чему научили», — резюмирует трейлер речь главного героя Антона.

Совсем скоро в прокат выходит фильм «Батя 2. Дед», который снимали в Пермском крае. Продюсер картины Гавриил Гордеев рассказал о своем детстве и роли дедушки в нем.

Информационный обзор редакции.