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Кино и сериалы

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Фильм о Большом адронном коллайдере и мифология Урала: в апреле пройдет фестиваль FUTURE.DOC

В «Кристалл-центре» с 11 по 17 апреля планируют провести международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. В программе — 14 документальных фильмов из России, Дании, США, Бельгии и Нидерландов, посвященных научным открытиям и инновациям.

Пресс-служба фестиваля FUTURE.DOC
Пресс-служба фестиваля FUTURE.DOC

Среди фильмов, которые представят в этом году, будут картины о космосе, крионике, робототехнике, медицине и экологии. Например, первый документальный фильм о Большом адронном коллайдере «Сквозь темную материю» (12+) и «Хранители времени. Чагин» (12+), посвященный известному этнографу, исследовавшего обычаи и культуру Пермского края.

На фестивале планируют провести дискуссии и лекции с учеными и экспертами: Кирилл Циберкин поделится самыми интересными событиями в изучении космоса в 2024 году, Алексей Водовозов расскажет о новых подходах в лечении рака, а Светлана Королева представит мифологию Урала в лекции об окаменелых богатырях. Программа FUTURE.DOC в 2025 году включает также мастер-классы и интерактивы, выставку детских изобретений, уроки коми-пермяцкого языка.

Недавно мы рассказывали о том, как прошла презентация фильмов молодых документалистов.

Информационный обзор редакции. 6+

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