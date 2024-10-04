В октябре пройдет премьера фильма про этнографа, исследовавшего обычаи и культуру Пермского края

Премьера биографического фильма «Хранитель времени. Чагин» (6+) пройдет 15 октября. Его будут показывать в ПГНИУ, затем картина «отправится в тур»: ее представят в московском институте этнологии и антропологии РАН, а также в Усолье и Соликамске.

Фильм посвящен пермскому этнографу Георгию Чагину, который ушел из жизни в 2018 году. Он изучал традиции и жизнь родного для него Чердынского края, открывал миру уникальность северных территорий Прикамья, а также исследовал маленькие народы, например, коми-язьвинцев с их неповторимым бытом, языком и азбукой.

Как рассказали создатели картины, «Хранитель времени» — это своеобразное роуд-муви, большое путешествие в мир Чагина. Съемки начались летом 2023 года. Они проходили на Чусовском озере, в северных городах Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье, селе Верх-Язьва, в Москве. Также в фильм вошли съемки из киноэкспедиций на север Пермского края, интервью, архивные съемки и любительские кадры.

Автором сценария и режиссером выступила Анна Отмахова. Команду фильма консультировали ученик Чагина, историк, археолог Григорий Головчанский и друг ученого, путешественник Юрий Глотов. «Профессор Георгий Николаевич Чагин бесконечно любил свой край, особенно Чердынскую землю, откуда он родом. Как мальчишка из многодетной семьи с далекого хутора стал самым большим исследователем и знатоком пасмурной, но прекрасной северной земли? Он всегда был в поисках новых сведений, постоянно беседовал с людьми, записывал воспоминания, собирал документы, обобщал материалы в статьях и книгах. Человек неутомимой энергии, постоянно в движении и делах, он преподавал в университете, читал лекции, помогал музеям, наполняя экспозиции вещами и смыслами, проводил экскурсии для старых и новых друзей, влюбляя их в суровый северный край», — рассказала о Георгии Чагине Анна Отмахова.

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