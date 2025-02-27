Показываем трейлер «Жиги»: в русском «Форсаже» сыграл Ярослав Могильников

Ярослав играет Костю, младшего брата главного героя Леши (Валентин Анциферов). 19-летний парень находит в гараже дедушкину «Жигу», который обожал свою машину. Леша решает участвовать в гонках и заключает сделку с блогером Шкурным — нужно проиграть «звезде» в прямом эфире. За это Леша получит деньги, но погружение в мир дрифта и историю дедушки меняют планы.

Режиссер фильма — Наталия Ахметова-Каленова («Здравствуй, Дедушка Мороз!»). В касте «Жиги» — Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов, Оксана Базилевич.

Кстати! Весной на экраны выходят еще несколько проектов, в которых играли пермские актеры: «Универ» (12+) с Владом Прохоровым и Мариной Федункив, а также «Все, что тебя касается» (12+).

Информационный обзор редакции.