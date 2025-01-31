В апреле выйдет фильм про группу «Звери», в котором сыграла Зоя Бербер

Появился официальный трейлер фильма «Все, что тебя касается» (12+). Пермская актриса Зоя Бербер исполнила в нем одну из главных ролей, а сам фильм спродюсировал (и снялся в нем) Рома Зверь.
По сюжету, 18-летняя Маша, никогда не видевшая своего отца, решает его отыскать. Девочка узнает, что папу зовут Павел Соколов и он познакомился с мамой на концерте группы «Звери». Маша находит отца в VK и видит пост, что тот собирается на выступление тех самых «Зверей».
Зоя Бербер играет Иру, маму Маши, роль Павла Соколова у Виктора Хориняка, также в фильме играют Маша Кошина, Олег Чугунов. Рома Зверь выступил не только продюсером, но и композитором фильма. Режиссер картины — Александр Войтинский, известный по фильмам «Огниво», «По щучьему велению», «Призрак».
Фильм снимали в Москве и в Подмосковье, в том числе на концерте группы «Звери» в «Лужниках». Планируется, что картина выйдет на экраны в апреле 2025 года.
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