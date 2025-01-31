В апреле выйдет фильм про группу «Звери», в котором сыграла Зоя Бербер

Зоя Бербер играет Иру, маму Маши, роль Павла Соколова у Виктора Хориняка, также в фильме играют Маша Кошина, Олег Чугунов. Рома Зверь выступил не только продюсером, но и композитором фильма. Режиссер картины — Александр Войтинский, известный по фильмам «Огниво», «По щучьему велению», «Призрак».

Фильм снимали в Москве и в Подмосковье, в том числе на концерте группы «Звери» в «Лужниках». Планируется, что картина выйдет на экраны в апреле 2025 года.

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