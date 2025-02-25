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Известна дата выхода нового сериала про «Универ»: в нем играют Влад Прохоров и Марина Федункив

Стала известна дата выхода нового сериала «Универ. Молодые» (12+). Главные роли в нем исполнили пермяки — Влад Прохоров, сыгравший в байопике «Руки Вверх!» и «реальная» Марина Федункив.

Как рассказали в пресс-службе ТНТ, премьера нового ситкома запланирована на 10 марта. Марина Федункив вернется к роли коменданта общежития Тамары Михайловны. Влад Прохоров будет Федором Сычевым — одним из пятерых студентов, которые заселятся в «тот самый» блок общежития.

«Мой герой Федя — это парень, у которого горят глаза. Он мечтает стать звездой, хочет пробиться в стендап и ни на кого не надеется, кроме себя. Учеба для него — не самоцель, а лишь часть пути к мечте. И в этом он очень современный, такой типичный представитель поколения, которое привыкло брать жизнь в свои руки. Мне близок этот настрой, и я вижу в нем что-то от себя», — поделился Влад Прохоров мыслями о своем персонаже.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о фильмах и сериалах, которые выходят в 2025 году — все они связаны с Пермью.

Информационный обзор редакции.

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